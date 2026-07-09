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Аргументы и Факты

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Путин: семейные путешествия - основа единства и здорового образа жизни

Путин: семейные путешествия - основа единства и здорового образа жизни

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие», подчеркнул, что развитие туризма и совместный семейный досуг сплачивают народ, способствуют укреплению традиций и поддерживают активное долголетие.

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