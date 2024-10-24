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Погода в Крыму 24 октября: облачно, днём до +19

Погода в Крыму 24 октября: облачно, днём до +19

Синоптики прогнозируют в Крыму 24 октября теплую, облачную погоду. Днем температура воздуха составит до +19 градусов, а ночью опустится до +13.

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