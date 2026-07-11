96 БПЛА сбили над Курской областью за сутки без пострадавших

За сутки над Курской областью сбили 96 беспилотников. По данным Хинштейна, с 09:00 10 июля до 09:00 11 июля противник 145 раз обстрелял отселённые районы из артиллерии и 16 раз атаковал территорию БПЛА со взрывными устройствами.