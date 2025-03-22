Путин предложил Совбезу обсудить меры профилактики правонарушений

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ на совещании в пятницу обсудить дополнительные меры для повышения эффективности профилактики правонарушений.
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