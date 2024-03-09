Президент Украины Зеленский прокомментировал отставку Залужного

Глава государства объяснил свое решение по главкому. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина» заявил, что совершенно спокойно воспринимает отставку экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
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