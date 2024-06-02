В Архагельске обсудили новые методики лечения болезней глаз

Специалисты и медицинские сёстры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Архангельска обсудили современные методы лечения заболеваний глаз на конференции, которая прошла в научной библиотеке САФУ имени М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии