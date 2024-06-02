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В Архагельске обсудили новые методики лечения болезней глаз

В Архагельске обсудили новые методики лечения болезней глаз

Специалисты и медицинские сёстры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Архангельска обсудили современные методы лечения заболеваний глаз на конференции, которая прошла в научной библиотеке САФУ имени М.

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