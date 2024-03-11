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Картина дня. Финансы

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Собчак объявили войну. Чего будет добиваться Юния Пугачева

Собчак объявили войну. Чего будет добиваться Юния Пугачева

Журналистка Юния Пугачева сообщила, что подает заявление в полицию на телеведущую Ксению Собчак. Что стало этому причиной, в чем суть конфликта? За что Пугачева призывала «отменить» Собчак 12 февраля Хамовнический суд приговорил экс-директора холдинга Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

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Комментарии
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Boris Borisov
Даже не надейтесь !!! Ещё на 7 лет обе собчачьки останутся бессмертными , недоступными , вседозволенными , неподсудными !!!
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21 час.
Erl Schweizer
Имей Ксения фамилию Петрова, Иванова, Сидорова и не родственница Анатолия Собчак, загремела бы давно уже под фанфары.
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19 час.

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