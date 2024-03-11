Собчак объявили войну. Чего будет добиваться Юния Пугачева

Журналистка Юния Пугачева сообщила, что подает заявление в полицию на телеведущую Ксению Собчак. Что стало этому причиной, в чем суть конфликта? За что Пугачева призывала «отменить» Собчак 12 февраля Хамовнический суд приговорил экс-директора холдинга Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.