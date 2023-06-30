Ближе к морю: 15 недорогих украшений в стиле русалкакор

Ближе к морю: 15 недорогих украшений в стиле русалкакорО русалкакоре мы, кажется, узнали только в этом году – после выхода долгожданного фильма о Русалочке в моду мгновенно залетели ракушки, пайетки, блеск, оттенки морской волны и подобные детали.