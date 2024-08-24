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Что делать, если в квартире сверху прорвало трубу, а ее хозяев нет дома?

Что делать, если в квартире сверху прорвало трубу, а ее хозяев нет дома?

Прорыв водопроводной трубы внутри квартиры событие совсем нередкое. Если кто-то из живущих в аварийной квартире в этот момент оказывается дома, то может перекрыть краны, вызвать слесарей и собрать воду с пола.

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Комментарии
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ге
галина еличева
Что называется хватилась Настя.Живут как будто только что родились ,с нуля😱😱
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15 час.
Элеонора Коган
Да,авария такая тука паршивая. У меня уже такое было.
Ответить
9 час.

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