Что делать, если в квартире сверху прорвало трубу, а ее хозяев нет дома?

Прорыв водопроводной трубы внутри квартиры событие совсем нередкое. Если кто-то из живущих в аварийной квартире в этот момент оказывается дома, то может перекрыть краны, вызвать слесарей и собрать воду с пола.
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