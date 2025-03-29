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Царьград

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101-летнему ветерану вручили медаль за героизм от имени президента России

101-летнему ветерану вручили медаль за героизм от имени президента России

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Зинченко, герой сражений за Сталинград и Берлин, получил в Алма-Ате юбилейную медаль "80 лет Победы" от генерального консула России Дмитрия Тураева по поручению Владимира Путина.

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