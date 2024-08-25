"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах

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После событий февраля 2022 года некоторые актеры уехали из страны. Так, например, Рената Литвинова живет теперь в Париже, Чулпан Хаматова – в Латвии, Ингеборга Дапкунайте – в Брюсселе, Алла Пугачева – в Израиле.

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