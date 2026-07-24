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Орловские новости

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Россияне стали чаще мечтать о переезде после завершения карьеры

Россияне стали чаще мечтать о переезде после завершения карьеры

Всё больше россиян хотят сменить место жительства после завершения трудовой деятельности. Если год назад о таком намерении сообщали 40% опрошенных, то теперь — 53%, выяснили СберНПФ, партнёр СберИнвестиций, совместно с сервисом Ремонт со СберУслугами.

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