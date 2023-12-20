В центре Санкт-Петербурга обрушился шестиэтажный дом

Трещина в здании появилась еще год назад В центре Санкт-Петербурга обрушился дом. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел на улице Гороховой — там обвалились два подъезда расселенного шестиэтажного здания.
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