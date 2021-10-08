Электронную цифровую подпись планируют «зашить» в сим-карту

Минцифры сформировало рабочую группу для перехода на массовое использование россиянами технологии применения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты; речь идет об электронной подписи максимального на текущий момент класса защиты, сопоставимой по юридической силе с собственноручной; стоимость сим-карты может вырасти из-за использования более сложного чипсета, пишут «Ведомости», ссылаясь на участников рабочей группы, в состав которой вошли также представители ФСБ, операторов связи и научных организаций.