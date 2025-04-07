Gold Price Hike Sparks Surge In Electronic Metal Detecting Authored by Allen Stein via The Epoch Times, Joe Marihugh caught the gold bug years ago while running buckets of sand through a washer to extract flakes of the precious yellow metal.
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