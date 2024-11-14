Более 80% россиян заявили, что рассчитывают на бесплатные медуслуги на пенсии

Большинство опрошенных россиян (82%) рассчитывают лечиться на пенсии бесплатно. При этом уже в настоящее время больше половины респондентов (62%) признались, что предпочитают комбинировать платные и бесплатные услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии