NBC: шесть человек могли погибнуть при обрушении моста в Балтиморе

Минимум шесть человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США. Такую информацию выпустил телеканал NBC News со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Brawner Builders Джеффри Прицкера.
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