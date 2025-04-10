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Пушков предложил США оставить Украину на произвол судьбы

Пушков предложил США оставить Украину на произвол судьбы

США, возможно, лучше оставить Киев на произвол судьбы и уйти из украинского кризиса. С таким предложением выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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