Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин рассказал подробности создания в Смоленске крупнейшего в Европе ограночного кластера

Губернатор Василий Анохин рассказал подробности создания в Смоленске крупнейшего в Европе ограночного кластера

«Создание ограночного кластера в Смоленске станет мощным импульсом для развития алмазообрабатывающей отрасли региона» Губернатор Смоленской области Василий Анохин раскрыл подробности создания в областном центре крупнейшего в Европе ограночного кластера.

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