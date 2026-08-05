Губернатор Василий Анохин рассказал подробности создания в Смоленске крупнейшего в Европе ограночного кластера

«Создание ограночного кластера в Смоленске станет мощным импульсом для развития алмазообрабатывающей отрасли региона» Губернатор Смоленской области Василий Анохин раскрыл подробности создания в областном центре крупнейшего в Европе ограночного кластера.
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