Специалисты проверили более 42 тысяч партий семян и посадочного материала объёмом свыше тысячи тонн, выявили нарушения в 77 партиях общим объёмом более 600 тонн.
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