Пенсионерка из Хабаровского края перевела мошенникам 800 тысяч рублей

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края 75-летняя гражданка стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, пенсионерка обратилась в полицию после того, как лишилась почти 800 тысяч рублей.
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