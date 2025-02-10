«Сказали - ждите»: жители Омска жалуются на отсутствие лекарств по льготным рецептам в госаптеках. В региональном минздраве заявили, что в ситуации нужно разбираться.
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«Сказали - ждите»: жители Омска жалуются на отсутствие лекарств по льготным рецептам в госаптеках. В региональном минздраве заявили, что в ситуации нужно разбираться.