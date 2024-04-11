Ансамбль танца «Казань» примет участие в программе «Мы – Россия»

С 17 по 23 апреля ансамбль танца «Казань» представит концертную программу «Шоу, покоряющее сердца» в Махачкале, Избербаше, Дербенте, Грозном, Нальчике и Владикавказе в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно плану гастролей Министерства культуры Российской Федерации.
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