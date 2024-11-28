Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 29 ноября 2024 года

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 29 ноября 2024 годаПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 ноября в южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег.
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