Более 60 % жителей Приангарья записываются к врачам онлайн

Об электронной записи в больницы Иркутской области рассказали 19 октября исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов и главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» Анна Данилова.
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