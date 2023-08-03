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В России появится новый сотовый оператор на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

В России появится новый сотовый оператор на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

В России планируют создать виртуального сотового оператора для госорганов. Он будет создан на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС», о чем пишут «Известия» со ссылкой на источники в госорганах и одного из авторов проекта.

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