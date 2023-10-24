Надо было их в Газе останавливать...

Кстати, интересно, что с некоторых пор о том, что таки надо бы выполнить решения ООН и создать независимое палестинское государство, заговорили даже некоторые представители западного антимира: к примеру старина Джо Байден и министерка иностранных дел Германии Анна и Лена, или как там её.