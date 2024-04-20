В спортивном зале Новоаннинской спортивной школы, больше известном как "Рокки", начался турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта Александра Диканёва.
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В спортивном зале Новоаннинской спортивной школы, больше известном как "Рокки", начался турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта Александра Диканёва.