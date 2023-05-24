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Сотрудник ростовского оборонного предприятия передавал секретные данные Украине

Сотрудник ростовского оборонного предприятия передавал секретные данные Украине

Несмотря на ужесточение наказания за государственную измену, в России находятся граждане, готовые за денежное вознаграждение оказывать содействие врагу.

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Комментарии
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Андрей
Расстреливать надо за госизмену! Беспощадно!
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6 м.
Аршак Меликджанян
не нравится Россия, эмигрируй сука, а за измену надо расстрел.
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6 м.
Дмитрий Гурин
Интересно а какое отношение какой то конструктор имеет к данным  &quot;о расположении предприятий ОПК, средств противовоздушной обороны и личного состава ВС РФ на территории Ростовской области&quot;? Насчет расположения предприятий ОПК у нас в РО довольно много людей знают как и о местонахождении пунктов постоянной дислокации (ППД) ВС РФ.. А уж про размещении пунктов ПВО думаю вообще знают единицы в стране. Тогда уж об утечки данных по вертолетам Ми-28МН он же ночной охотник. Что то мутят СМИ.
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6 м.

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