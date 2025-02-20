Выборы на Украине как ловушка США для России

Одним из наиболее существенных моментов относительно урегулирования украинского кризиса, по которому между Россией и США уже сегодня имеется полный консенсус, является необходимость скорейшего проведения на Украине выборов новой власти, которая с юридической точки зрения будет иметь законное право на участие в мирных переговорах и подписание по итогам таковых соответствующих соглашений.