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«Новый лев в прайде»: красавчик Леон Кемстач переманил женскую половину «Наследников»

«Новый лев в прайде»: красавчик Леон Кемстач переманил женскую половину «Наследников»

В реалити «Выживалити. Наследники» — смена расстановки сил. Леон Кемстач на шоу «Выживалити» пресс-служба канала «Пятница!»28 августа в 19:00 на канале «Пятница!» зрители увидят новую серию реалити-шоу «Выживалити.

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