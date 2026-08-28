«Новый лев в прайде»: красавчик Леон Кемстач переманил женскую половину «Наследников»

В реалити «Выживалити. Наследники» — смена расстановки сил. Леон Кемстач на шоу «Выживалити» пресс-служба канала «Пятница!»28 августа в 19:00 на канале «Пятница!» зрители увидят новую серию реалити-шоу «Выживалити.
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