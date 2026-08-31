Zero Hedge
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Zero Hedge

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Something Big?

Something Big?

Something Big? By Elwin de Groot, head of macro strategy at Rabobank Icelanders voted “no” to reopening EU membership talks in a referendum over the weekend, albeit by the fairly narrow margin of 2.

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