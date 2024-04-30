Александр Бастрыкин потребовал отчет о стрельбе по девочкам в Прикамье

Мужчина выстрелил в детей из окна из-за шума на игровой площадке.После инцидента, произошедшего 27 апреля в Чайковском, когда пьяный мужчина стрелял по двум девочкам из страйкбольной винтовки из окна, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал докладывать ему лично о ходе расследования.
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