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Врач раскрыла россиянкам действенные способы сохранить волосы чистыми надолго

Врач раскрыла россиянкам действенные способы сохранить волосы чистыми надолго

Врач Екатерина Волкова раскрыла россиянкам действенные способы сохранить чистоту волос надолго. В первую очередь врач подчеркнула, что очищать кожу головы необходимо с помощью теплой, но не горячей воды, поскольку горячая стимулирует работу сальных желез.

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