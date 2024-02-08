Мужчины тоже говорят «нет»: почему он отказывается от секса

Разве может мужчина отказаться, если женщина предлагает себя? Оказывается, да! Многие мужчины делают это постоянно, продолжая уверять, что просто обожают секс! И здесь нет противоречия, даже самый любимый на свете фильм мы не будем смотреть каждый день, на него нужно настроение.