Мужчины тоже говорят «нет»: почему он отказывается от секса

Разве может мужчина отказаться, если женщина предлагает себя? Оказывается, да! Многие мужчины делают это постоянно, продолжая уверять, что просто обожают секс! И здесь нет противоречия, даже самый любимый на свете фильм мы не будем смотреть каждый день, на него нужно настроение.
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