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Екатерина Мизулина собирается посетить Новосибирск

Екатерина Мизулина собирается посетить Новосибирск

Глава Лиги безопасного интернета может прилететь в столицу Сибири осенью. Екатерина Мизулина, комментируя вопросы подписчиков в своем-телеграм канале, 26 июля сообщила, что планирует прилететь в Новосибирск.

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