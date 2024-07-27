Екатерина Мизулина собирается посетить Новосибирск

Глава Лиги безопасного интернета может прилететь в столицу Сибири осенью. Екатерина Мизулина, комментируя вопросы подписчиков в своем-телеграм канале, 26 июля сообщила, что планирует прилететь в Новосибирск.
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