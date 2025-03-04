История и археология: Отказывала богачам и ждала 7 лет, а потом сносила бедность и измены: Почему жена Карла Маркса оставалась с ним 40 лет, не смотря ни на что

Великие идеи редко рождаются в уюте и благополучии. Они формируются в спорах, бедности, скитаниях, в жестоких испытаниях, которые выпадают не только на долю мыслителя, но и на тех, кто остается рядом, несмотря ни на что.
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