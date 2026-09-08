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Покупать или подождать. Какие товары могут подешеветь до конца года

Покупать или подождать. Какие товары могут подешеветь до конца года

Сейчас потребительская активность в этих категориях меняется по-разному Цены на электронику и импортную одежду в России могут снизиться до конца 2026 года.

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