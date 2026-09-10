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Царьград

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Александра Трусова рассказала об изменениях жизни после спорта

Александра Трусова рассказала об изменениях жизни после спорта

Александра Трусова, серебряный призёр Олимпиады-2022, поделилась, что семья для неё всегда была на первом месте.

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