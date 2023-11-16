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34 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» в гостях обыграть «Портленд»

34 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» в гостях обыграть «Портленд»

«Кливленд» в гостях обыграл «Портленд» – 109:95. Лидер «Кавс» Донован Митчелл отметился 34 очками, 6 подборами, 4 передачами и перехватом (3 потери).

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