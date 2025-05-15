Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже продуктов

Отдел полиции №3Петрозаводска устанавливает личность мужчины, который может быть причастен к хищению продуктов питания Если вам что-то известно о разыскиваемом или вы можете помочь в его опознании, просьба звонить по телефону: 8 (921) 018-09-05.
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