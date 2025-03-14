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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон: «В «Ред Булл» рассчитывали, что будет сложно – но не настолько»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных практик Гран-при Австралии. В первой новозеландец показал 16-е время, во второй – 17-е.

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