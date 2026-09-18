Китай открыл подземный океан под Морем смерти - Дмитрий Капустин

Новая Великая стена — часть китайского плана преобразования природыВ Китае есть Море смерти. Это огромная, раскаленная, безжизненная пустыня, где на тысячи километров вокруг ни единого кустика, только бесконечные барханы и раскаленный ветер.
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