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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков набрал 1+1 с «Лос-Анджелесом» – первые очки за 8 матчей. Матвей лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 29 баллов в 35 играх

Форвард «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре против «Кингс» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

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