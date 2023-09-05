Арестович: ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом и гепатитом отправятся на войну 

Очередная волна мобилизации грозит ВСУ распространением опасных инфекционных заболеваний. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».