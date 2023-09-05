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Арестович: ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом и гепатитом отправятся на войну 

Арестович: ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом и гепатитом отправятся на войну 

Очередная волна мобилизации грозит ВСУ распространением опасных инфекционных заболеваний. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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