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AlphaCool выпустила активные задние панели для СЖО видеокарт GeForce RTX 3080/3090

AlphaCool выпустила активные задние панели для СЖО видеокарт GeForce RTX 3080/3090

Компания AlphaCool анонсировала тыльные пластины семейства Eisblock Aurora GPX-N Acrylic Active Backplate, предназначенные для применения в составе систем жидкостного охлаждения (СЖО) графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.

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