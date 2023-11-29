Мадуро предложил Байдену снять все санкции с Венесуэлы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро выступил с предложением к своему коллеге из Соединенных Штатов Америки Джо Байдену аннулировать все рестрикции в отношении государства и приступить к новому периоду отношений.
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