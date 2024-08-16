В Петербурге завершились основные работы по благоустройству 15 объектов в разных районах

Официальное открытие еще не состоялось – остаются последние штрихи Инспекторы ГАТИ зафиксировали завершение основных работ на 15 объектах, запланированных на 2024 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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