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Петербургский дневник

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В Петербурге завершились основные работы по благоустройству 15 объектов в разных районах

В Петербурге завершились основные работы по благоустройству 15 объектов в разных районах

Официальное открытие еще не состоялось – остаются последние штрихи Инспекторы ГАТИ зафиксировали завершение основных работ на 15 объектах, запланированных на 2024 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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