Днём 14 июля в Калужской области уничтожили ещё 25 БПЛА

14 июля Калужская область подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, днём силы ПВО уничтожили сначала 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
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