Кем ответит Киев за убийство Кивы? Названы два громких имени

ГБ

Геннадий Бережнов

Философ уверен, что русские ответят зеркально и ликвидируют заказчиков. На то он и философ! А я вот совсем не уверен. Белые и пушистые так не поступают. Сколько лет убивают каждый день женщин и детей русского мира и что, кто и где ответил? Я бы с этим не смог смириться! Офис Зеленского, МО и другие военные давно должны быть разрушены! Так за державу обидно!