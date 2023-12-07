Русский философ Дугин указал на тех, кому стоит бояться после убийства Кивы.Гибель политика Ильи Кивы прокомментировал русский философ Александр Дугин.
Кем ответит Киев за убийство Кивы? Названы два громких имени
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Философ уверен, что русские ответят зеркально и ликвидируют заказчиков. На то он и философ! А я вот совсем не уверен. Белые и пушистые так не поступают. Сколько лет убивают каждый день женщин и детей русского мира и что, кто и где ответил? Я бы с этим не смог смириться! Офис Зеленского, МО и другие военные давно должны быть разрушены! Так за державу обидно!
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