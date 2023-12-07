Кем ответит Киев за убийство Кивы? Названы два громких имени

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Философ уверен, что русские ответят зеркально и ликвидируют  заказчиков. На то он и философ! А я вот совсем не уверен. Белые и пушистые так не поступают. Сколько лет убивают каждый день женщин и детей русского мира и что, кто и где ответил? Я бы с этим не смог смириться! Офис Зеленского, МО и другие военные давно должны быть разрушены! Так за державу обидно!
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